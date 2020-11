Australien fürchtet einen neuen "schwarzen Sommer"

Australien erwärmt sich stärker als der Durchschnitt der Erde. Das sagt der neue Klimareport der australischen Wissenschaftsbehörde Csiro und der Meteorologiebehörde BOM. Der Kontinent wird in Zukunft immer öfter mit extremem Wettersituationen zu kämpfen haben.



Seit 1910 habe sich das australische Klima durchschnittlich um 1,44 Grad Celsius erwärmt. Die Länge der Buschbrandsaison nehme bereits seit den 1950er Jahren zu.



Vor diesem Hintergrund waren die Temperaturen von über 40 Grad in New South Wales mit der Millionenstadt Sydney an diesem Wochenende nichts Außergewöhnliches. Am Beginn des australischen Sommers suchten Hunderttausende an den Meeresstränden Abkühlung.