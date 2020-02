Arzt warnte vor dem Coronavirus und musste schweigen - jetzt ist er tot

Es ist ein irritierender Einblick in den Umgang des chinesischen Staates mit seinen Bürgern, den der Fall des Arztes aus Wuhan gibt: Der Mediziner war einer der Ersten, die das Coronavirus bemerkt hatten – und er warnte, ganz wie es seinem Berufsethos entspricht, Kollegen vor einer Ausbreitung. Dass er nicht gehört wurde – wie übrigens auch sieben andere Mediziner, die verwarnt wurden – , hat sich mittlerweile in den sozialen Medien herumgesprochen. Li Wenliang hat das schriftliche „Schweigegebot“ der Behörden selbst öffentlich gemacht und auch kritisiert. Die haben – nach einer Welle an öffentlicher Kritik – eine Entschuldigung nachgereicht.

Zu spät – auch für den Arzt selbst: Li Wenliang ist tot. Das berichtete die Global Times am Donnerstag. Der Mediziner, der im Netz als Held gefeiert wird, hat sich zehn Tage nach seinem ersten Aufschrei bei einer Patientin angesteckt. Er war - ebenso wie seine Eltern - in einer Quarantänestation in Wuhan behandelt worden.