"Bist du tot?": Neue Notfall-App sorgt für Kritik

Eine App für Alleinlebende mit dem provokanten Namen "Bist du tot?" erfreut sich in China großer Beliebtheit. Die App, die Alarm schlägt, wenn sich eine Nutzerin oder ein Nutzer 48 Stunden nicht meldet, war am Dienstag eine der beliebtesten kostenpflichtigen Apps in chinesischen App-Stores, bei Apple steht sie schon seit Sonntag an der Spitze der Charts. "Bist du tot?": Geist als App-Symbol In China nimmt die Zahl der alleinlebenden Menschen seit Jahren zu, einer der Gründe ist die sinkende Zahl der Eheschließungen im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde. Im Jahr 2024 war offiziellen Statistiken zufolge jeder fünfte Haushalt in China ein Ein-Personen-Haushalt, zehn Jahre zuvor waren es noch 15 Prozent.

Die neue App wird vom Entwickler Moonscape Technologies als "Sicherheitstool" für Alleinlebende vermarktet, um sich im Alltag sicherer zu fühlen. Der chinesische Name "sileme" bedeutet übersetzt "Bist du tot?" oder auch einfach nur "Tot?", das App-Symbol ist ein Geist. Nutzerinnen und Nutzer müssen bei der Anmeldung ihren Namen und die E-Mail-Adresse eines Notfallkontakts angeben. Wenn sie sich 48 Stunden nicht einloggen, sendet die App automatisch eine E-Mail an diesen Notfallkontakt.