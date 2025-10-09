Nach Zwangsräumung: Historisches Kaffeehaus geschlossen

Das traditionsreiche "Antico Caffè Greco" in Rom, einst Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen wie Goethe und Stendhal, ist nach der Zwangsräumung geschlossen worden. Antico Caffè Greco in Rom von Polizei versiegelt Das Café in der eleganten Via Condotti, nur wenige Schritte von der Spanischen Treppe entfernt, wurde am Mittwochnachmittag von der Polizei versiegelt. Die Schlüssel wurden nach einem langen Rechtsstreit an die rechtmäßigen Eigentümer, das Israelitische Krankenhaus in Rom, zurückgegeben.

Vor der Schließung waren 300 Werke - darunter Gemälde, Skulpturen und wertvolle Antiquitäten - beschlagnahmt worden. Diese Beschlagnahmung erfolgte, weil der Betreiber laut Staatsanwaltschaft diese Gegenstände unrechtmäßig aus dem ursprünglichen Gebäude entfernt hatte, obwohl sie streng an die Räumlichkeiten des historischen Gebäudes gebunden waren. Streit um das Café dauert bereits seit 2017 an Der Streit zwischen den Eigentümern des Gebäudes und den Betreibern des Cafés dauert bereits seit 2017 an. Als der Mietvertrag auslief, machte das Israelitische Krankenhaus sein Recht geltend, die Räumlichkeiten zurückzuerhalten. Nach einem juristischen Tauziehen bestätigte der Kassationsgerichtshof die Beendigung des Mietverhältnisses. Nach mehreren Aufschüben wurde die Räumung schließlich vollzogen.