Anti-Rassismus - Die "Penny Lane" in Liverpool wurde Zielscheibe von Protesten

"In Penny Lane, there is a barber showing photographs

Of every head he's had the pleasure to know

And all the people that come and go

Stop and say, "Hello"."

So beginnt einer der wohl bekanntesten Popsongs der Welt, geschrieben 1966 vom vielleicht genialsten Songwriterteam der Welt, John Lennon und Paul McCartney. Er habe auf der Straße "Penny Lane" auf John gewartet, erzählte McCartney später über die Entstehung des Songtextes, und dabei die Umgebung beobachtet, etwa den Herrenfriseur. Die Beatles landeten mit Penny Lane einen Welthit.

"On the corner is a banker with a motorcar

And little children laugh at him behind his back

And the banker never wears a mac

In the pouring rain, very strange."