Ansturm auf Montblanc: Bald Gipfelstürmer-Quote?

Als Reaktion auf die zunehmende Zahl von Gipfelstürmern am Montblanc will der Bürgermeister der französischen Gemeinde Saint-Gervais-les-Bains ab kommendem Jahr eine Quote von maximal 214 Bergsteigern pro Tag einführen, die über die als Gouter-Route bekannte Strecke die Spitze des Massivs erreichen können. Dies berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Mittwoch.

Wer Genehmigung erhalten soll

Die Quote bezieht sich auf Bergsteiger, die ohne Begleitung von Bergführern die Spitze erklimmen wollen, so der Bürgermeister Jean-Marc Peillex. Nur Alpinisten, die sich zur Übernachtung in der Berghütte "Gouter" anmelden, sollen die Genehmigung für die zweitägigen Tour bis zur Spitze erhalten, die der Fremdenverkehrsverband der Gemeinde erteilen will. Wer ohne Genehmigung die französische Route zur Montblanc-Spitze in Angriff nimmt, muss mit Strafen rechnen, sagte der Bürgermeister.

Im Ort Saint-Gervais beginnt der reguläre Wanderweg auf den 4.810 Meter hohen Berg, welcher der höchste Europas ist. Seit mehreren Jahren kritisiert Peillex regelmäßig, dass Touristen schlecht auf den gefährlichen Aufstieg vorbereitet sind.