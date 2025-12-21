Welt

Schüsse aus Autos: Blutiger Angriff auf Bar in Südafrika

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Bei einem Angriff in Bekkersdal eröffneten Täter aus zwei Autos das Feuer auf Gäste einer Bar. Neun Menschen starben, zehn wurden verletzt. Die Hintergründe sind unklar.
21.12.25, 07:18

Zusammenfassung

  • Mindestens neun Tote und zehn Verletzte bei Schusswaffenangriff auf Bar in Bekkersdal nahe Johannesburg.
  • Angreifer eröffneten aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer und flohen anschließend; Motiv und Identität unbekannt.
  • Polizei leitete Fahndung ein; Bekkersdal ist von Armut geprägt und liegt nahe einer großen Goldmine.

In Südafrika sind bei einem Schusswaffenangriff nahe Johannesburg mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Attacke in der Township Bekkersdal zehn weitere Menschen verletzt. 

Demnach eröffneten die Angreifer aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar, schossen wahllos um sich und flohen vom Tatort. Weder zu einem möglichen Motiv der Tat noch zur Identität der Angreifer lagen der Polizei zufolge Informationen vor.

 

Tragödie um illegale Goldsucher: Dutzende Leichen aus Mine geborgen

Fahndung eingeleitet 

Auch zur Identität der Toten machte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst keine Angaben. Eine Fahndung nach den Angreifern sei eingeleitet worden.

Der Angriff ereignete sich nahe einer nicht angemeldeten Bar in Bekkersdal. Die in der Nähe einer der größten Goldminen Südafrikas gelegene Township ist von Armut geprägt. Die Polizei hatte zunächst von zehn getöteten Menschen gesprochen, korrigierte diese Zahl jedoch später auf neun. 

Am 6. Dezember hatten Angreifer eine illegale Bar in einem Vorort der Hauptstadt Pretoria attackiert und dabei zwölf Menschen getötet, darunter drei Minderjährige.

Agenturen, sif 

