Airbnb: Ehemalige Sklavenhütte als Ferienunterkunft inseriert

"Die Geschichte der Sklaverei in diesem Land wird ständig geleugnet und jetzt wird sie verspottet, indem sie in einen Luxusurlaub umgewandelt wird", sagt Wynton Yates, Anwalt aus New Orleans, in einem viralen TikTok-Video. Yates spricht von einem Inserat auf der Plattform Airbnb. Dort wurde eine Sklavenhütte aus den 1830er-Jahren als Ferienunterkunft online gestellt.

Das Gebäude befindet sich in Greenville im US-Bundesstaat Mississippi und steht auf der Panther Burn Plantation, wo in der Zeit vor dem Bürgerkrieg Sklaven zur Baumwollernte eingesetzt wurden.