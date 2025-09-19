Schock in Freizeitpark: Mann nach Achterbahn-Fahrt gestorben

Eine Tragödie ereignete sich am Mittwoch im Themenpark "Epic Universe" von Universal in Florida. Während der Fahrt auf der Achterbahn "Stardust Racers" verlor ein Mann offenbar das Bewusstsein. Nach der Fahrt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. "Zutiefst erschüttert": Mann stirbt nach Achterbahn-Fahrt in USA Das Universal Orlando Resorts (USA) bestätigte den Todesfall: "Wir sind zutiefst erschüttert über dieses tragische Ereignis und sprechen den Angehörigen des Gastes unser aufrichtiges Beileid aus."

Gegenüber Fox35 sprach ein Augenzeuge davon, wie Mitarbeiter des Parks die Gäste lautstark aufforderten, die Bahn zu verlassen, als sie von dem Vorfall mitbekamen. "Mehrere stumpfe Aufprallverletzungen": Nicht der erste Vorfall auf der Achterbahn Laut dem Büro des Sheriffs von Orlando starb der Mann, der sich "in den 30ern" befand, laut dem Autopsiebericht an "mehreren stumpfen Aufprallverletzungen". Wie und wo sich der Mann diese zugezogen habe, wird nicht beantwortet. Die Gerichtsmediziner gehen von einem Unfall aus.