Schock in Freizeitpark: Mann nach Achterbahn-Fahrt gestorben
Eine Tragödie ereignete sich am Mittwoch im Themenpark "Epic Universe" von Universal in Florida. Während der Fahrt auf der Achterbahn "Stardust Racers" verlor ein Mann offenbar das Bewusstsein. Nach der Fahrt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.
"Zutiefst erschüttert": Mann stirbt nach Achterbahn-Fahrt in USA
Das Universal Orlando Resorts (USA) bestätigte den Todesfall: "Wir sind zutiefst erschüttert über dieses tragische Ereignis und sprechen den Angehörigen des Gastes unser aufrichtiges Beileid aus."
Gegenüber Fox35 sprach ein Augenzeuge davon, wie Mitarbeiter des Parks die Gäste lautstark aufforderten, die Bahn zu verlassen, als sie von dem Vorfall mitbekamen.
"Mehrere stumpfe Aufprallverletzungen": Nicht der erste Vorfall auf der Achterbahn
Laut dem Büro des Sheriffs von Orlando starb der Mann, der sich "in den 30ern" befand, laut dem Autopsiebericht an "mehreren stumpfen Aufprallverletzungen". Wie und wo sich der Mann diese zugezogen habe, wird nicht beantwortet. Die Gerichtsmediziner gehen von einem Unfall aus.
Beim "Stardust Racers" starten zwei Züge gleichzeitig auf einer 1,5 Kilometer langen Strecke. Die Waggons erreichen dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Erst im Frühjahr wurde der Themenpark eröffnet, der tragische Todesfall überschattet den Vergnügungspark. Die Achterbahn wurde vorübergehend geschlossen.
Es ist nicht der erste Vorfall auf der Achterbahn seit der Eröffnung im Mai: Ein 63-Jähriger erlitt Schwindel und "bewusstseinsverändernde Zustände". Eine 47-jährige Frau klagte nach einer Fahrt über Sehstörungen und Taubheitsgefühlen, berichtet CNN.
