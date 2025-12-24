Welt

Sechs Tote bei Absturz von mexikanischen Militärflugzeug

Zwei Militärflugzeuge stehen auf einem Flugfeld, umgeben von mehreren Personen und Bäumen im Vordergrund.
Die Absturzursache ist bis dato unklar.
24.12.25, 07:29
Beim Absturz eines Flugzeugs der mexikanischen Marine vor der US-Küste sind nach offiziellen Angaben sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein zweijähriges Kind, teilte Präsidentin Claudia Sheinbaum am Dienstag mit. 

Es sollte wegen schwerer Verbrennungen in einem Krankenhaus in Galveston im US-Bundesstaat Texas behandelt werden. Zwei der acht Insassen überlebten den Absturz vom Montag und befinden sich in stabilem Zustand, wie die Marine mitteilte.

Die Absturzursache war zunächst unklar und soll nun in Zusammenarbeit mit den US-Behörden untersucht werden.

