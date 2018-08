48 Grad im Schatten: Fällt der europäische Hitzerekord?

Bereits am Freitag sollen dem Wetterdienst Ubimet zufolge die Temperaturen in der Südhälfte Portugals und im Südwesten Spaniens auf 41 bis 45 Grad steigen. Auch in den übrigen Landesteilen dürften annähernd 40 Grad erreicht werden. Etwas kühler bleibt es nur an den Küsten. Der Höhepunkt stehe am Samstag bevor. "Besonders in den portugiesischen Distrikten Beja, Evora und Portalegre wird es extrem heiß", sagte Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Aus heutiger Sicht liegen die Höchstwerte hier sowie in den spanischen Provinzen Andalusien und Extremadura verbreitet um 45 Grad, lokal sind bis zu 48 Grad möglich."

Laut Echtzeit-Daten des Wetterdienstes CustomWeather betrug die Höchsttemperatur in Spanien am Freitag um 13:20 MEZ bereits 37 Grad, etwa in Madrid und Sevilla. In Portugal lagen zur gleichen Zeit Lissabon, Cascais und Setubal mit 35 Grad an der der Spitze.

Möglich werde die extreme Hitze durch das Zusammenspiel von Hoch und Tief in der Region. Über Spanien befinde sich in den kommenden Tagen ein kräftiges Hochdruckgebiet, über dem Ostatlantik ein Tiefdruckgebiet. "Diese beiden Drucksysteme schaufeln heiße Luft direkt aus der Sahara in Marokko und Algerien nach Spanien und Portugal", analysierte Spatzierer. Da die Luft von Nordafrika zur Iberischen Halbinsel nur eine kurze Distanz zurücklegen muss und dabei kaum vom Meerwasser gekühlt werden kann, könne es zu solchen Temperaturen kommen.

Die Luftströmung bringt nicht nur extreme Hitze nach Portugal und Spanien. Auch eine gehörige Menge Staub aus der Sahara mischt sich dazu, wie diese Satellitenaufnahmen der US-Ozeanografiebehörde NOAA zeigen: