22 Soldaten nach Erdrutsch in Vietnam vermisst

Nach einem Erdrutsch werden in Vietnam mindestens 22 Soldaten vermisst. Die Schlammlawine habe eine Kaserne in der Provinz Quang Tri getroffen, erklärte die Regierung in Hanoi am Sonntag. Erst vor einigen Tagen waren in der Nachbarprovinz Thua Thien Hue 13 Menschen, die meisten von ihnen ebenfalls Soldaten, durch einen Erdrutsch getötet worden. In der Provinz suchen Helfer im strömenden Regen zudem noch immer nach mindestens 15 verschütteten Bauarbeitern.