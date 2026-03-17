2 Tote in Bistro: Schüsse neben Frankfurter Flughafen

Gewaltverbrechen in Bistro: In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen erschossen worden. Am Vormittag lief eine Fahndung mit Hubschrauber und einem größeren Polizeiaufgebot nach dem noch unbekannten Schützen.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro betreten und auf die zwei Menschen geschossen haben. Beide seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Ermittler in weißen Schutzanzügen und mit Masken sicherten Spuren und machten Fotos vom Tatort.