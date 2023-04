15 Verletzte bei Entgleisung zweier Regionalzüge in der Schweiz

Das Sturmtief "Mathis" fegte am Freitag über Teile der Schweiz. Auch in anderen Regionen sorgten die starken Winde für Streckenunterbrechungen. Bergbahnen und die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt stellten ihren Betrieb ein. In Liestal bei Basel wurde die Dachkonstruktion einer Baustelle gegen eine Hausfassade geschleudert. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei berichtete. Im Kanton Aargau wurden durch die Sturmböen Bäume umgerissen und Gebäude beschädigt. Meteorologen registrierten bis zu 5.000 Blitze bei den durchziehenden Gewittern.

Sturm weht Zug aus den Schienen

Stürme haben in der Schweiz schon mehrfach Züge aus den Schienen geweht. Dreimal passierte dies seit 1996. Wie Christoph Kupper von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust am Samstag dem Online-Portal "20 Minuten" sagte, blies starker Wind am 19. Jänner 2007 eine Garnitur der Appenzeller Bahnen bei Wasserauen AI um. "Dort hat man dann eine Windmessanlage installiert", sagt Kupper, dessen Team in den letzten Jahren immer wieder Zugunfälle untersucht hat, im Interview. "Wenn es zu stark windet, verkehren die Züge nicht mehr."