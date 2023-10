104-Jährige starb "friedlich" nur Tage nach Fallschirm-Weltrekord

Nur wenige Tage nach einem Rekordsprung mit einem Fallschirm ist eine 104 Jahre alte Amerikanerin gestorben. Dorothy Hoffner aus Chicago sei in der Nacht von Sonntag auf Montag "friedlich im Schlaf" aus dem Leben geschieden, berichtete die Zeitung Chicago Sun Times unter Berufung auf Angehörige. Die genaue Todesursache müsse noch bestimmt werden, berichtete auch die New York Times.

Nur etwa eine Woche vorher, am 1. Oktober, hatte die in einem Altersheim lebende Seniorin den Weltrekord als älteste Fallschirmspringerin gebrochen. Sie soll bereits im Alter von 100 Jahren viel Spaß an einem Sprung aus einem Flugzeug gehabt haben.