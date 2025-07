Zwei Motorradfahrer bei Kollision am Arlberg schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß am Samstag auf der L197 in Stuben am Arlberg , einem Teil von Klösterle (Bezirk Bludenz), schwer verletzt worden. Ein 37-Jähriger kollidierte beim Überholen auf der L197 Richtung Tirol mit einem entgegenkommenden 62-Jährigen.

Beide Motorradlenker stürzten, der Jüngere landete in einem Bachbett. Die Männer wurden von Notarzthubschraubern in die Krankenhäuser Zams bzw. Feldkirch geflogen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

In Bachbett liegen geblieben

Der 37-Jährige wurde über die Leitschiene geschleudert und stürzte rund 50 Meter tief in steiles Gelände, wo er schließlich in einem Bachbett liegen blieb. Der 62-Jährige landete auf der Fahrbahn. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden. Die L197 war mehrere Stunden lang gesperrt.