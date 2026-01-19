Küchenbrand in Vandans: Kerze löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Frau (33) aus Vandans erhielt am Montagnachmittag einen Anruf ihrer Nachbarin, weil diese den Brandmelder in der Wohnung der 33-Jährigen hörte.

Die Eigentümerin bat ihre Nachbarin in Vandans, die einen Zweitschlüssel hatte, in der Wohnung nachzusehen. Die 32-jährige Nachbarin alarmierte die Feuerwehr, da die Wohnung bereits stark verraucht war. Die Feuerwehr rückte aus, musste aber keinen Brand mehr löschen, da das Feuer schon selbst erloschen war.

Brennende Kerze als Brandursache

Die Brandursache war eine brennende Kerze in der Küche der Wohnung. Die Nachbarin wurde wegen möglicher Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Bludenz gebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr Vandans war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort, das Rote Kreuz mit drei Mitgliedern und die Polizei mit einer Streife.