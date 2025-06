Vorarlberg: Mann nach nächtlicher Suche in alpinem Gelände gefunden

Ein 70-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag im Montafon eine nächtliche Suchaktion ausgelöst. Der Ortskundige wollte im Gemeindegebiet von St. Gallenkirch auf dem markierten Weg von der 1.854 Meter hoch gelegenen Alpe Netza auf das rund 200 Höhenmeter darunter gelegene Maisäß absteigen. Dabei stürzte der Mann in der Dunkelheit in einen steilen, felsdurchsetzten Wald rund 60 Meter ab, so die Polizei.