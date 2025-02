Vorarlberg: Mann rettete sich vor Dachstuhlbrand über Balkon

Ein Mann hat sich in Gurtis (Bezirk Bludenz) in der Nacht auf Freitag vor einem stark qualmenden Brand in seinem Haus retten müssen. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Die Ursache für das Feuer war vorerst unbekannt.