Vorarlberg: Angeblicher Paketzusteller überfiel Kind in Wohnung

Ein bisher unbekannter Mann hat sich am Montag in einer Wohnanlage in Lustenau als Paketzusteller ausgegeben und so eine Wohnung ausgeraubt, in der ein elfjähriges Kind allein zu Hause war. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann durchsuchte die Räume und stahl mehrere Schmuckstücke, so die Polizei. Er flüchtete, als das Kind zu schreien begann. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.