Vorarlberger Grünen-Doppelspitze mit 88,89 Prozent bestätigt

Gut ein halbes Jahr nach ihrem Abschied aus der Landesregierung haben die Vorarlberger Grünen am Samstag bei ihrer Landesversammlung in Feldkirch Daniel Zadra und Eva Hammerer mit 88,89 Prozent wieder an die Parteispitze gewählt.

Der 40-jährige Jurist und Politwissenschafter Zadra war bis Herbst Landesrat, nun ist er Klubobmann. Seine 49-jährige Co-Parteichefin und Klubobmann-Stellvertreterin Hammerer ist ebenfalls Juristin. Ihre Wahl stand bereits im Vorfeld praktisch fest, denn weitere Kandidaten gab es nicht.

Grüne in Vorarlberg: "Frisches Grün" statt Beton

Bei der Landesversammlung sparten die beiden vor rund 140 Mitgliedern nicht mit Kritik an der nun schwarz-blauen Landesregierung, die Unterschiede in der Prioritätensetzung würden für die Menschen in Vorarlberg immer sichtbarer. Gekürzt werde bei den Schwächsten und nicht beim Beton, hieß es in Anspielung auf teure Straßenbauprojekte und Sparpläne im Sozialbereich. "Wir wollen Teilhabe statt Tunnel, Pflege statt Prestigeprojekte, Bildung statt Beton", hieß es.