Bludenz und Feldkirch: Mehrere Alko- und Drogenlenker gestoppt

Bei Verkehrskontrollen in den Bezirken Feldkirch und Bludenz am Mittwoch erwiesen sich vier Lenker als durch Suchtmittel beeinträchtigt, zwei weitere saßen alkoholisiert am Steuer. Ein Verkehrsteilnehmer habe die Untersuchung verweigert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.