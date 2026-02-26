Verirrte Skifahrerin stark unterkühlt aus Bachbett gerettet

Eine 63-jährige Skifahrerin ist am Mittwochabend in Vorarlberg nach mehrstündiger Suche aus unwegsamem Gelände gerettet worden. Die Frau wollte um 17.30 Uhr im Skigebiet über eine gesperrte Talabfahrt nach Mellau (Bregenzerwald) abfahren, dabei geriet sie in steiles Waldgebiet und verirrte sich. Sie wurde gegen 22.40 Uhr stark unterkühlt gefunden, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Die 63-Jährige hatte zuvor einen Begleiter telefonisch aus ihrer Notlage verständigt und ihm mehrfach per Handy GPS-Standorte übermittelt, bevor ihr Geräte wegen eines leeren Akkus ausfiel. Der Mann alarmierte daher um 18.50 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem seine eigene Suche im Bereich des Mellentals erfolglos geblieben war.

Spezialhubschrauber ausgerückt

Bergrettung und Polizei rückten zu einer umfangreichen Suche mit Drohnen aus, um die Verirrte zu finden. Ein aus Salzburg angeforderter Spezialhubschrauber der Flugpolizei lokalisierte die Frau schließlich mittels Wärmebildkamera in einem Bachbett, hieß es. Die Frau habe sich gut 400 Höhenmeter unterhalb ihres ersten GPS-Punktes befunden und wurde erstversorgt.