Großbrand mit Verletzten in ehemaligem Hotel im Kleinwalsertal
Zusammenfassung
- Großbrand in einer Mitarbeiterunterkunft eines ehemaligen Hotels in Hirschegg, Kleinwalsertal, mit mehreren Verletzten und Evakuierungen.
- Neun Verletzte wurden gemeldet, zahlreiche Feuerwehren aus Österreich und dem Allgäu sind im Einsatz, Brandursache noch unbekannt.
- Anrainer wurden wegen starker Rauchentwicklung gebeten, in den Häusern zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten.
Im Ortsteil Hirschegg in Mittelberg (Kleinwalsertal) ist am Freitag kurz nach Mittag ein Brand in einer Mitarbeiterunterkunft ausgebrochen. In dem mächtigen Hotelgebäude direkt an der Hauptstraße sollen 40 Personen gemeldet sein, mehrere seien ins Spital gebracht worden, wurde berichtet.
Zahlreiche Feuerwehren
Es soll neun Verletzte geben, berichtete der ORF Vorarlberg unter Berufung auf Bürgermeister Joachim Fritz (FPÖ). Der Einsatz war am Nachmittag noch voll im Gange, auch Feuerwehren aus dem Allgäu beteiligten sich an den Löscharbeiten. Atemschutztrupps durchsuchten das Gebäude, hieß es.
Die Ursache für den Brand war vorerst nicht bekannt, offenbar entstand das Feuer im Dachgeschoß. Laut Angaben der beteiligten Feuerwehren in sozialen Medien wurden mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet, teils per Drehleiter.
Via Facebook bat die Gemeinde Mittelberg Anrainer aufgrund der starken Rauchentwicklung, das Haus möglichst nicht zu verlassen und die Fenster geschlossen zu halten.
