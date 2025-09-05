Großbrand mit Verletzten in ehemaligem Hotel im Kleinwalsertal

Im Ortsteil Hirschegg in Mittelberg (Kleinwalsertal) ist am Freitag kurz nach Mittag ein Brand in einer Mitarbeiterunterkunft ausgebrochen. In dem mächtigen Hotelgebäude direkt an der Hauptstraße sollen 40 Personen gemeldet sein, mehrere seien ins Spital gebracht worden, wurde berichtet.

Zahlreiche Feuerwehren

Es soll neun Verletzte geben, berichtete der ORF Vorarlberg unter Berufung auf Bürgermeister Joachim Fritz (FPÖ). Der Einsatz war am Nachmittag noch voll im Gange, auch Feuerwehren aus dem Allgäu beteiligten sich an den Löscharbeiten. Atemschutztrupps durchsuchten das Gebäude, hieß es.