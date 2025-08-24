Drei Verletzte bei Pkw-Kollision mit Alko-Lenker in Vorarlberg

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker hat Samstagabend im Vorarlberger Rankweil (Bezirk Feldkirch) mit mehr als 1,6 Promille im Blut einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der Mann war in der Stiegstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 23-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit.