Drei Verletzte bei Pkw-Kollision mit Alko-Lenker in Vorarlberg
Ein 21-Jähriger war mit mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut auf die Gegenfahrbahn geraten.
Ein 21-jähriger Pkw-Lenker hat Samstagabend im Vorarlberger Rankweil (Bezirk Feldkirch) mit mehr als 1,6 Promille im Blut einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der Mann war in der Stiegstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 23-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit.
Die beiden Lenker wie auch der 22 Jahre alte Beifahrer des 23-Jährigen wurden verletzt. Dem Alkolenker wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Eine Anzeige folgt.
