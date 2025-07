Ein Autofahrer ohne Führerschein ist am Samstagabend auf der L190 in Dornbirn-Schwefel mit teilweise über 200 km/h vor der Polizei geflüchtet. Er war gegen 21.00 Uhr einer Zivilstreife aufgefallen, weil er viel zu schnell fuhr, so die Exekutive. Anhaltezeichen ignorierte der Lenker, stattdessen beschleunigte er massiv. In einem Kreisverkehr schleuderte das Auto von der Fahrbahn, der Führerscheinlose lenkte über die Böschung und raste auf dem Radweg weiter.