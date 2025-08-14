Rund 1.500 Cannabispflanzen gezüchtet: 47-Jähriger festgenommen

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Dornbirn ist als mutmaßlicher Cannabis-Erzeuger festgenommen worden. Im Zuge von Hausdurchsuchungen in den Bezirken Dornbirn und Bludenz wurden 1.485 Cannabispflanzen, etwa 16 Kilo Cannabispollen sowie rund ein halbes Kilo Cannabiskraut sichergestellt, informierte die Polizei.

Außerdem soll der Mann zwischen Juli 2023 und Februar 2025 im Bezirk Bludenz 84 Kilogramm Cannabiskraut erzeugt haben. Der 47-Jährige wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Er wird wegen Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.