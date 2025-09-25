Betrunkener überfiel in Lustenau 85-Jährige auf Seniorenmobil

Ein stark alkoholisierter E-Scooter-Fahrer hat am Dienstagabend in Lustenau eine 85-jährige Frau auf ihrem Seniorenmobil gestoppt und überfallen . Er forderte gegen 21.40 Uhr von der Pensionistin und ihrem 58-jährigen Beifahrer Bargeld und drohte, das vierrädrige Fahrzeug umzuwerfen.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hob er es kurz an. Die zu Hilfe gerufene Polizei nahm den Mann fest, ein Alkomattest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille, so die Exekutive. Während der Amtshandlung habe sich der Tatverdächtige unkooperativ und aggressiv verhalten, so wollte er etwa seine Personalien nicht angeben.

Festnahme

Er wurde schließlich in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Zusätzlich werde der Mann wegen Lenkens eines E-Scooters in alkoholisiertem Zustand bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt, so die Polizei.