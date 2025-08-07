84-Jähriger kam in Vorarlberg bei Zimmerbrand ums Leben

Ein 84-jähriger Mann ist am Donnerstag in Feldkirch bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden in seinem Wohnhaus aus. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.20 Uhr zu dem Brand gerufen. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr nur wenige Minuten später stand bereits das Obergeschoss des Gebäudes in Flammen, dichter Rauch drang aus dem Haus. Der Bewohner, der dort allein lebte, galt zunächst als vermisst.

Mann lag leblos im Bett

Trotz der rasch eingeleiteten Brandbekämpfung griff das Feuer in der Folge auf den Dachstuhl über, hieß es. Das Obergeschoss war zunächst nicht betretbar, die Einsatzkräfte suchten daher vorerst Erd- und Kellergeschoss nach dem Mann ab, was ohne Erfolg blieb.