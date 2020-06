Verhaftete Dealer verrieten Kunden

Der Drogenring wurde bereits im Oktober 2014 gesprengt. Damals konnte die Polizei fünf mutmaßliche Dealer festnehmen. Im Zuge der Verhöre wurde der Kopf der Bande eruiert und am 1. Dezember festgenommen. Dabei musste sogar die Spezieleinheit Cobra eingreifen. Die sechsköpfige Bande deale in Wien und Umgebung mit Amphetaminen, Speed, Cocain und Anabolika. Bei den Festnahmen konnten auch zwei Faustfeuerwaffen sichergestellt werden. Freitagfrüh ging die Exekutive mit den Verhaftungen an die Öffentlichkeit. Die späte Bekanntgabe hatte einen Grund. In den vergangenen Wochen wurde der Abnehmerkreis observiert. Mehrere Käufer müssen jetzt mit Anzeigen rechnen. Die Drogen wurden vor allem in einschlägigen Kreisen von Kraftsportlern verkauft.