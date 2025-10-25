Wohnungsbrand in Tiroler Altstadt breitete sich über mehrere Etagen aus

Ein Brand in einem Wohnhaus in der Altstadt von Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat am Samstag zu einer Feuerwehrgroßeinsatz geführt.

Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung ausgebrochen und hatte sich daraufhin über die Decken und Böden auf weitere Wohnungen zweier Etagen ausgebreitet, sagte der Kommandant der Feuerwehr Hall, Hansjörg Graber , zur APA. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner des Hauses in der engen Altstadt von Hall mussten nicht evakuiert werden, sie hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehrleute am Vormittag bereits im Freien befunden.

Stundenlange Löscharbeiten

In den Decken zwischen den betroffenen Wohnungen in dem Altbau entstand durch die Flammen ein Loch, sie mussten stabilisiert bzw. abgestützt werden, bestätigte der Feuerwehrkommandant Medienberichte.

Der eigentliche, in einem Zimmer ausgebrochene Brand wurde rasch gelöscht, am frühen Nachmittag galt es aber noch, Glutnester aufzuspüren und zu beseitigen. Der Löscheinsatz werde wohl noch ein paar Stunden andauern, so Graber. An Ort und Stelle befanden sich rund 70 Feuerwehrleute aus Hall, Absam und Heiligenkreuz.