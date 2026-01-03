Vermietungsbetrüger brachte in Tirol Trio um fünfstelligen Betrag

Ein unbekannter Täter hat in Innsbruck durch einen Vermietungsbetrug drei Personen um einen mittleren fünfstelligen Betrag gebracht. Zwei Einheimische im Alter von 19 und 20 Jahren sowie ein 24-jähriger Afghane wollten unabhängig voneinander eine im Internet angebotene Wohnung mieten.

Nach der Besichtigung des Objekts überwiesen sie Kaution und Miete, zur vereinbarten Schlüsselübergabe erschienen aber nur die drei Betrogenen - vom Täter fehlte jede Spur.

Nach Angaben der Polizei unterschrieben die drei Personen, ohne voneinander zu wissen, gleichlautende Mietverträge. Als sie bei der Schlüsselübergabe zusammentrafen, erkannten sie den Betrug und erstatteten Anzeige.