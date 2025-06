Ungar und Tscheche rasten in Tirol: Motorräder beschlagnahmt

Zwei Motorradfahrer sind der Polizei Freitagabend in Tiroler Ortsgebieten mit jeweils weit überhöhter Geschwindigkeit ins Netz gegangen.

In Buch bei Jenbach (Bezirk Schwaz) fuhr ein 46-jähriger Ungar mit 115 hm/h statt der erlaubten 50 km/h. Und auf der Drautal Straße (B 100) in Sillian in Osttirol raste ein 61-jähriger Tscheche in der 50 km/h-Zone gar mit 130 km/h. Beiden Fahrern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Motorräder beschlagnahmt.