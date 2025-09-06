Kurioser Unfall in Tirol: Auto kollidiert mit Yak

Bei der Kollision eines Autos mit einem auf der Straße stehenden Yak ist am späten Mittwochabend in Pfunds (Bez. Landeck) die 17-jährige Beifahrerin verletzt worden.

Das asiatische Rind erlitt erhebliche Verletzungen, informierte die Polizei. Das Yak gehört einem Zirkus, der in Pfunds gastiert. Unbekannte dürften sowohl das Yak wie auch ein Kamel freigelassen haben. Das Kamel verletzte sich, als es das Gehege verließ.