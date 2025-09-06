Kurioser Unfall in Tirol: Auto kollidiert mit Yak
Zusammenfassung
- Autofahrerin kollidierte in Pfunds mit einem auf der Straße stehenden Yak, Beifahrerin verletzt.
- Yak und Kamel waren zuvor von Unbekannten aus einem Zirkus-Gehege freigelassen worden, beide Tiere verletzt.
- Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Freilassung der Tiere geben können, um Kontaktaufnahme.
Bei der Kollision eines Autos mit einem auf der Straße stehenden Yak ist am späten Mittwochabend in Pfunds (Bez. Landeck) die 17-jährige Beifahrerin verletzt worden.
Das asiatische Rind erlitt erhebliche Verletzungen, informierte die Polizei. Das Yak gehört einem Zirkus, der in Pfunds gastiert. Unbekannte dürften sowohl das Yak wie auch ein Kamel freigelassen haben. Das Kamel verletzte sich, als es das Gehege verließ.
Zeugen gesucht
Die 20-jährige Lenkerin, die mit der 17-Jährigen kurz vor 23.00 Uhr auf der Reschenstraße (B180) unterwegs war, konnte die Kollision mit dem Rind nicht vermeiden.
Die Jugendliche wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Etwaige Zeugen, die Angaben zur Freilassung der Tiere machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfunds (Tel. 059133-7146) in Verbindung zu setzen.
Kommentare