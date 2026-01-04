Tresordiebstahl in Fieberbrunn: Zeugen verhelfen zur Festnahme von Verdächtigen
In den frühen Morgenstunden des 4. Jänner 2026 kam es in Fieberbrunn zu einem Einbruch in ein Gastlokal. Laut Polizeibericht sollen die mutmaßlichen Täter gegen 03.25 Uhr in das Lokal eingedrungen sein und einen Tresor aus seiner Verankerung gelöst haben. Anschließend sollen sie den Tresor über eine angrenzende Schipiste zu ihrem Fluchtfahrzeug transportiert haben.
Zeugen ermöglichten schnelle Festnahme
Aufmerksame Zeugen beobachteten den Verladevorgang des Tresors und alarmierten umgehend die Polizei. Daraufhin wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet. Beamte der Polizeiinspektion Saalfelden konnten kurz darauf das verdächtige Fahrzeug anhalten.
Zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 47 und 50 Jahren wurden als Tatverdächtige festgenommen.
Polizei sucht weitere Geschädigte
Die Ermittler vermuten, dass die Verdächtigen möglicherweise vor der Tat Einbruchswerkzeug im Raum Kitzbühel oder im Bereich Pinzgau entwendet haben. Die Polizei bittet potenzielle Geschädigte, sich dringend bei der Polizeiinspektion Fieberbrunn unter der Telefonnummer 059133/7202 zu melden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.
