Tresordiebstahl in Fieberbrunn: Zeugen verhelfen zur Festnahme von Verdächtigen

In den frühen Morgenstunden des 4. Jänner 2026 kam es in Fieberbrunn zu einem Einbruch in ein Gastlokal. Laut Polizeibericht sollen die mutmaßlichen Täter gegen 03.25 Uhr in das Lokal eingedrungen sein und einen Tresor aus seiner Verankerung gelöst haben. Anschließend sollen sie den Tresor über eine angrenzende Schipiste zu ihrem Fluchtfahrzeug transportiert haben.

Zeugen ermöglichten schnelle Festnahme

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Verladevorgang des Tresors und alarmierten umgehend die Polizei. Daraufhin wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet. Beamte der Polizeiinspektion Saalfelden konnten kurz darauf das verdächtige Fahrzeug anhalten.