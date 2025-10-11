Tragischer Bergunfall in Tirol: Deutscher Wanderer stürzte in den Tod

Die beiden Wanderer waren am Samstagvormittag unterwegs, als sie rund 200 Meter unterhalb des Gipfels auf den leblosen Körper stießen. Sofort setzten sie einen Notruf ab. Die alarmierten Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie die Polizei bekanntgab, handelt es sich bei dem Toten um einen 75-jährigen Mann aus Deutschland. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er bereits am Freitag alleine zu einer Wanderung in der Region aufgebrochen. Vermutlich kam es dabei zu einem Absturz, bei dem sich der Mann tödlich verletzte.

Bergung per Hubschrauber

Die Bergung des Leichnams erfolgte durch die Alpinpolizei Kufstein in Zusammenarbeit mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“. Der Körper wurde nach Inneralpbach überstellt und von dort der Bestattung übergeben.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks laufen, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit keine.