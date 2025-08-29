Tageslosungen in Trafiken gestohlen: Zwei Verdächtige verhaftet

Der Tiroler Polizei sind zwei mutmaßliche Trickdiebe ins Netz gegangen. Die beiden Männer im Alter von 27 und 44 Jahren wurden beschuldigt, zwischen 26. Juli und 21. August in insgesamt acht Tabaktrafiken in den Bundesländern Tirol, Salzburg, Kärnten und Steiermark die Tageslosungen aus Tresoren, Schubladen oder Kästen gestohlen zu haben, teilte die Exekutive am Freitag mit. Dabei kam es zu einem Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Tatverdächtige bei Verkehrskontrolle gestoppt

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Die Rumänen sollten immer nach demselben Muster vorgegangen sein: Einer der Männer lenkte die meist allein anwesenden Angestellten der Trafiken ab, indem er diese in ein Verkaufsgespräch verwickelte, während der zweite Mann die Tageslosungen stahl.

Die beiden waren am Donnerstag im Zuge einer Fahrzeugkontrolle bei Kitzbühel angehalten und kontrolliert worden. Nach den Beschuldigten bzw. ihrem in Frankreich zugelassenen Pkw war zuvor gefahndet worden.