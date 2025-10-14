Toter identifiziert: 31-jähriger Inder starb bei Alpinunfall in Tirol

Nach einem tödlichen Alpinunfall am Samstag im Bereich der Kohlbergspitze im Tiroler Bichlbach (Bezirk Reutte) hat das Opfer identifiziert werden können. Es handelte sich um einen 31-jährigen Inder, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Er war mit zwei Begleitern unterwegs gewesen - einer 41-jährigen Koreanerin und einem 57-jährigen Philippiner - und rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Die Identität des Mannes war zwischenzeitlich nicht geklärt.