Tödlicher Unfall in Tirol: 49-Jähriger stürzte bei Wanderung ab

Ein 49-jähriger Deutscher ist am Samstag beim Wandern im Mangfallgebirge im Gemeindegebiet von Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) tödlich verunglückt.

Der Mann war auf einem nicht markierten Steig östlich der sogenannten Teufelskanzel aus bisher unbekannter Ursache über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 120 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 49-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle.