Tödliche Stierattacke in Pfunds: 63-Jähriger stirbt auf Weide

Ein 63-jähriger Österreicher ist am Montagabend in Pfunds (Bezirk Landeck) Opfer einer tödlichen Stierattacke geworden. Der Vorfall ereignete sich auf einer eingezäunten Wiese, wo der Mann zusammen mit seinem Bruder zuvor zwei Kühe und einen Stier hingebracht hatte. Trotz schneller Alarmierung der Rettungskräfte und umfangreicher Reanimationsversuche verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Bruder entdeckte das Opfer

Nach Angaben der Polizei Tirol begab sich der Bruder des 63-Jährigen gegen 19.30 Uhr kurzzeitig ins Dorf, um etwas zu erledigen. Als er etwa 20 Minuten später zurückkehrte, konnte er seinen Bruder zunächst nicht finden. Bei der Suche auf der Wiese entdeckte er den 63-Jährigen schließlich regungslos am Boden liegen und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mann vom Stier attackiert und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb.

Aggressives Tier musste erlegt werden

Der Stier verhielt sich auch während des Rettungseinsatzes auffallend aggressiv und stellte eine Gefahr für die Einsatzkräfte dar. Nach Rücksprache mit einem Tierarzt musste das Tier schließlich von einem Jäger erlegt werden. Die genauen Umstände, die zu dem Angriff führten, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.