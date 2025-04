Tödlich verunglückt auf Bergtour: Mann in Tirol abgestürzt

Ein 40-jähriger Deutscher ist vergangenen Samstag in Musau in Tirol ( Bezirk Reutte ) bei einer Bergtour auf der Köllenspitze tödlich verunglückt.

Bekannter meldete ihn als vermisst

Zuvor war er von einer Bekannten als vermisst gemeldet worden. Die beiden hatten vereinbart, dass sich der Alpinist regelmäßig meldet und über seinen Standort informiert, berichtete die Polizei.

Nachdem der Deutsche gegen 10.00 Uhr ein Gipfelfoto geschickt hatte, brach der Kontakt jedoch ab, hieß es am Dienstag. Die Frau verständigte in der Nacht auf Sonntag die Polizei. Am Nachmittag wurde die Leiche des Abgängigen schließlich entdeckt und geborgen.