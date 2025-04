Tiroler Polizei zog Raser aus dem Verkehr

Die Tiroler Polizei hat am Freitagabend in Kössen (Bezirk Kitzbühel) und in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) zwei Rasern den Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde das Auto des 29-jährigen Schnellfahrers in Kössen vorläufig beschlagnahmt.

Der Rumäne war dort auf einer Freilandstraße (Tempolimit: 80 km/h) mit über 150 Stundenkilometern unterwegs, in Kirchbichl fuhr ein 30-jähriger Syrer mit 94 km/h durch das Ortsgebiet, informierte die Polizei.

Beide Autofahrer wurden von der Polizei kurz vor 20.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Beim 29-Jährigen habe die strafbare Geschwindigkeitsübertretung nach Abzug der Toleranz 74 km/h betragen, hieß es. Die zwei Männer werden bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften angezeigt.