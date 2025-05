Tirol: Wohnung und E-Bike-Akku gerieten in Brand

Zwei Brände haben sich Freitagnachmittag innerhalb kurzer Zeit im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol ereignet. Zunächst entzündete sich in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Völs am Herd ein Kochtopf mit Öl. Nachbarn wurden auf den Brand aufmerksam, gelangten in die Wohnung und erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Rund 45 Minuten später fing in einer Garage in Götzens ein E-Bike-Akku Feuer. Es kam zu einem lauten Knall und starker Rauchentwicklung.