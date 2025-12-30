Tirol

Mängel und gefälschte Plakette: Tiroler Polizei zog Lkw auf A12 aus dem Verkehr

Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.
Polizei nahm einem Lkw bei Wattens die Kennzeichen ab, weil das Fahrzeug schwere Mängel aufwies.
30.12.25, 13:10
Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Inntal Autobahn A12 bei Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) haben Polizeibeamte am Montag einen Lkw mit erheblichen Sicherheitsmängeln aus dem Verkehr gezogen. Die Kontrolle am Montagvormittag offenbarte zunächst augenscheinliche Defizite am Fahrzeug, die eine genauere Untersuchung erforderlich machten, schildert die Tiroler Landespolizei.

Kennzeichen abgenommen

Die anschließende technische Überprüfung in der Prüfhalle der Tiroler Landesregierung bestätigte den Verdacht der Beamten: Der Lkw wies mehrere schwerwiegende Mängel auf, von denen einige als "Gefahr in Verzug" eingestuft wurden. Die Beamten stellten außerdem fest, dass die Begutachtungsplakette eine Totalfälschung gewesen ist. 

Dem Lkw wurden noch auf der Autobahn die Kennzeichen abgenommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem hat die Polizei mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. 

