Pkw überschlug sich mehrmals: Verletzte Lenkerin in Tirol war alkoholisiert

Eine alkoholisierte 42-Jährige ist am frühen Montagabend bei einem Unfall mit ihrem Pkw in Breitenbach im Tiroler Bezirk Kufstein verletzt worden.

Die Österreicherin war auf der Unterinntalstraße (L 211) in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter über ein Feld gefahren, das sich darunter befand. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam schließlich zum Stillstand.

Der Lenkerin wurde der Führerschein abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden, hieß es. Der Unfall hatte sich im Breitenbacher Ortsteil Kleinsöll ereignet.

Die 42-Jährige konnte sich letztlich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurde sie mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, teilte die Polizei mit. Ein Alkotest verlief positiv.

Unterdessen forderte ein Unfall Dienstagfrüh auch in Ranggen im Bezirk Innsbruck-Land einen Verletzten. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Pkw entlang der Ranggener Landesstraße (L 336) in Richtung Kematen. Plötzlich kam der junge Mann ins Schleudern und stürzte in das rechts neben der Fahrbahn befindliche Bachbett.

Das Auto überschlug sich ebenfalls mehrmals und blieb auf dem Dach im Bach liegen. Auch hierbei gelang es dem Lenker, das Auto selbstständig zu verlassen. Der Österreicher wurde in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Der Pkw wurde schwer beschädigt.