Fahrer krachte in Telfs in Hauswand: 3 Verletzte

Ein 37-Jähriger hat Samstagabend in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) zwei Pkw touchiert und ist zum Schluss in eine Hauswand gekracht.

Der Mann sowie eine 23-jährige Lenkerin und deren Beifahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus Hall. An den Fahrzeugen des Mannes und der Frau sowie an der Hausfassade entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.