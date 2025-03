Tirol: Betrunkener Mann versetzt Polizist Faustschlag

Ein stark alkoholisierter 36-jähriger Deutscher hat in der Nacht auf Sonntag in einer Bar in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) randaliert. Der sich aggressive verhaltende Mann wurde von Security-Mitarbeitern aus dem Lokal gewiesen, woraufhin er auf diese losging und letztlich am Boden fixiert wurde. Als eine Polizeistreife eintraf und seine Identität feststellen wollte, widersetzte sich der Deutsche und versetzte einem Beamten einen Faustschlag gegen den Kopf.