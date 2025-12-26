In Tirol versuchten Unbekannte, Schneekanonen zu beschädigen

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Brixen im Thale (Bez. Kitzbühel) mit zuvor ausgerissenen Schneestangen und Straßenleitpflöcken auf Schneekanonen eingeschlagen. Die Stangen wurden dabei beschädigt, ob auch an den Schneekanonen Schaden entstand, war vorerst unklar.

Die Polizeiinspektion Westendorf (Tel. 059133-7209) bittet um Hinweise. Die unbekannten Täter trieben ihr Unwesen kurz nach Mitternacht. Die zum Eindreschen verwendeten Stangen und Pflöcke entwendeten sie von einer Verkehrsinsel am Erlenseeweg.