"Teurer als mein Essen": Almwirtin kritisiert neue Parkgebühren

Gerechtfertigter Preis für Eigentümer

Laut Kronenzeitung habe der Besitzer der Gleirschalm bereits einen Brief an den Bürgermeister von St. Sigmund, Anton Schiffmann, geschrieben, in dem er eine Anpassung der Tarife fordert. Die Erhöhung der Gebühren sei jedoch nicht auf den Bürgermeister, sondern auf den Parkplatzbesitzer zurückzuführen, der nach eigenen Angaben viel für die Tourengeher in der Region tue.

Dazu gehöre auch die aufwendige Präparierung der Rodelbahn. Unterlechner hofft dennoch auf ein Entgegenkommen der Verantwortlichen, um die Situation zu entschärfen.