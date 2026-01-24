Kufstein: Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen auf Nachbarhaus

Samstagfrüh brach in einer leerstehenden Doppelhaushälfte in Kufstein ein Feuer aus. Gegen 7 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Dachstuhlbrand alarmiert. Die Bewohner der angrenzenden Haushälfte konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Kufstein wurde ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarwohnung verhindert.

Brandursache ist noch unklar

Laut Aussagen der Nachbarn wurde die leerstehenden Haushälfte kürzlich gekauft, darum fanden dort Umbauarbeiten statt. Der Vater der Eigentümerin wurde über den Vorfall informiert und kam umgehend zum Brandort. Am Gebäude entstand trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.